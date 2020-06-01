На городском пляже в Балаклаве запретили купаться

После получения результатов анализа воды в бухте, Роспотребнадзор вынес решение о запрете купания на городском пляже Балаклавы. Заместитель руководителя регионального ведомства Роман Проскурнин заявил о том, что показатели воды не соответствуют гигиеническим нормам на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. По его словам, это единственная рекреационная зона с плохими микробиологическими показателями в Севастополе.

На городском пляже в Балаклавской бухте морская вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

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