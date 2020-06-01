На городском пляже в Балаклаве запретили купаться

1 июня 2020     14
На городском пляже в Балаклаве запретили купаться

На городском пляже в Балаклавской бухте морская вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

После получения результатов анализа воды в бухте, Роспотребнадзор вынес решение о запрете купания на городском пляже Балаклавы. Заместитель руководителя регионального ведомства Роман Проскурнин заявил о том, что показатели воды не соответствуют гигиеническим нормам на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. По его словам, это единственная рекреационная зона с плохими микробиологическими показателями в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля

Севастопольские общественники рассказали, о чем они хотят с «Проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля …


Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в …


В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году
В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году

Врач-эпидемиолог и бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата объяснил необходимость отказаться от проведения Олимпиады в Токио в 2021 году. …


Обрушение железнодорожного моста под Мурманском попало на видео
Обрушение железнодорожного моста под Мурманском попало на видео

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском попало на видео. Запись опубликовало сообщество «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте». На опубликованных …


Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца
Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца

17:37 Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал ситуацию с протестами в США, связанными с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты