На границе с Украиной задержаны трое крымчан нарушие режим самоизоляции

28 марта 2020     14
На границе с Украиной задержаны трое крымчан нарушие режим самоизоляции

Крымские пограничники задержали российских граждан, нарушивших режим самоизоляции. Они пытались выехать на территорию Украины.

Трое крымчан нарушили предписания о самоизоляции и пытались пересечь границу Российской Федерации. Об этом сообщил начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Сергей Станкевич. Несознательные граждане были задержаны на пропускном пункте на границе с Украиной. Теперь они будут изолированы.  

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить наказание за несоблюдение ограничительных мер карантина, вплоть до ареста на 15 суток.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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