На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально

Все желающие теперь могут оправиться в интернет-путешествие по городам-героям Великой Отечественной войны в рамках социального проекта «Путь к Победе» находясь на самоизоляции.

Сервис онлайн-экскурсий запустил серию бесплатных цифровых «путешествий» по городам-героям Великой Отечественной войны с мобильным гидом.

Мультимедиа-путеводитель объединяет документальные фото и авторские аудиогиды о борьбе 12 городов, прославившихся своей самоотверженной обороной. Автором виртуальной экскурсии стал финалист конкурса «Лучший гид России» Георгий Макеев. Как сообщают организаторы, этот проект приурочен к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы отправиться в виртуальное путешествие необходимо скачать цифрового гида на сайте проекта и открыть его в приложении Surprise Me (Google Play, App Store).

Источник: Вести.Севастополь