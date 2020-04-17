На экскурсию по Крыму можно отправиться, не вставая с дивана

Туристический портал Республики Крым предлагает совершить онлайн-прогулки по достопримечательностям полуострова.

На портале собрали подборку наиболее увлекательных «домашних» экскурсий по знаковым крымским объектам, которые не только скрасят время в самоизоляции, но и позволят узнать много нового: https://travelcrimea.com/novosti/20200417/1039718.html. Возможно, после онлайн-прогулки читателям захочется приехать и увидеть все своими глазами.

Там есть видеоэкскурсии по Воронцовскому и Массандровскому дворцам и по Воронцовскому парку, который прекрасен в любое время года.

Музей-заповедник «Судакская крепость» предлагает совершить виртуальный тур в панорамах на 360 градусов и увидеть, какие пейзажи открываются с крепостных стен.

На сходя с дивана, можно посетить Ливадийский дворец и дом-музей Чехова в Ялте, Херсонес и музей «Подземный Севастополь», увидеть картины, хранящиеся в Симферопольском художественном музее.

Источник: Вести.Севастополь