На этой неделе из-за переключения водоводов десятки улиц Севастополя останутся без воды

Масштабные отключения ожидаются в ночь с 23 на 24 апреля, с 24-го на 25-ое и с 27-го на 28-ое.

23 апреля в 22 часа жители некоторых микрорайонов Севастополя останутся без воды. Ее не будет ориентировочно до 8 утра 24 апреля. Это связано с тем, что ГУПС «Водоканал» проведет работы по переключению водовода Д-500 мм, который реконструируют по Федеральной целевой программе.

Воды не будет на улицах: Героев Севастополя, Хрулева, Адмирала Макарова, 1-ой Бастионной, 2-ой Бастионной, Генерала Родионова, Селенгинской, Папанина и Рабочей.

А на Корабельной стороне и в центральной части города подача воды в это же время будет производиться с пониженным давлением.

Вечером 24 апреля начнется переключение еще одного крупного водовода Д-400 мм, и с 22 часов до 8 утра без воды останутся следующие улицы: Генерала Мельника, Тарутинская, Бирюлева, Окружная, Пластунская, Силантьева, И.Шевченко, Инкерманская, Д.Севастопольской, Рассветная, Подольцева, Литовская, Ревякина, Дубинина, Брянская, Орловская, Актюбинская, Лазаревская, Кокчетавская, Бородинская, Карагандинская, Будищева, Прутовцев, К.Пищенко, Акмолинская, Багрия, Семипалатинская и в домах №19 и 21 по проспекту Победы.

27 апреля в 22 часа из-за переключения водовода Д-400 также не будет воды на улицах: Гоголя, Кожанова, Я.Гамарника, Ковпака, Л.Толстого, 5-я Бастионная, б-я Бастионная, Пирогова, Шварца, Рябова, Руднева, Киевская, Гидрографическая, Дальняя, Балканская, Феодосийская, Харьковская, Вакуленчука, Токарева, Отрадная, на хуторе Отрадный и горе Матюшенко, а также в домах с 1 по 6-ой на Фиолентовском шоссе и в бухте Стрелецкой.

Также в этом списке улицы Красивая, Муссонная, Университетская, Коралловая, Ректорская, Меньшикова, Репина, на проспекте Гагарина, Ерошенко, Дыбенко, Ефремова, Героев Подводников, Островской, Дм.Ульянова, Шостака, Древняя, Пожарова, Железнякова, Корсунская, Саперная, Пионерская, Трудовая, Карантинная, Катерная, Киянченко, Фурманова, Херсонская, Капитанская, Частника, Демидова, Костомаровская, Батумская, Генерала Петрова, на площади Восставших, Керченская, Одесская, Новороссийская, Адм.Владимирского, Щербака, Адм.Октябрьского.

Источник: Вести.Севастополь