На Камышовом и Фиолентовском шоссе перекроют движение

Движение полностью ограничат на участке автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта и Фиолентовском шоссе.

Для проведения строительно-монтажных работ движение перекроют:

17 апреля с 08:00 до 18:00 на участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до улицы Тараса Шевченко; 18 апреля с 08:00 до 18:00 от 5 км до улицы Индустриальной и от Тараса Шевченко до остановки «Новый Рыбкомбинат»; 25 апреля с 08:00 до 18:00 на Фиолентовском кольце по направлению на Фиолент и Камышовом шоссе от Индустриальной до Фиолентовского кольца, информирует Севавтодор.

Источник: Вести.Севастополь