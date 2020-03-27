На карантине в отеле «Аквамарин» находятся 50 человек

В гостиничном комплексе «Аквамарин» остановилась девушка, заболевшая коронавирусной инфекцией. Отель сегодня закрыли, его гостей поместили на двухнедельный карантин. Болезнь у них пока протекает бессимптомно.

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Девушка, у которой официально подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией, проживала в гостиничном комплексе «Аквамарин». Как установили сотрудники Роспотребнадзора, в Севастополь она приехала из Великобритании и здесь контактировала с тремя людьми – матерью, отцом и водителем, который привёз её сюда.

У этих людей тест на коронавирус показал отрицательный результат. О самой девушке известно немного. Училась в Англии, 17 марта вернулась в Севастополь. Когда пересекала границу, российские эпидемиологи выдали ей предписание о самоизоляции. Однако, как рассказали в «Роспотребнадзоре», девушка режим нарушила. Это помогли установить камеры видеонаблюдения. По их же записям вычислили всех, кто с больной контактировал.

“Беспокоиться не нужно, в настоящее время нет никаких данных, что инфекция могла распространиться куда-либо и кто-либо контактировал с заболевшей, кроме тех, кто уже помещены в больницу по этому поводу. Не нужно никаких спекуляций, ни предположений. Тех, кто находился в комплексе с 17 марта и по сегодняшний день, просят сообщить об этом по телефону горячей линии: 41-77-07. Сейчас в «Аквамарине» проживают 50 человек, им запретили покидать номера”, – сообщил вице-губернатор города Денис Солодовников. «Те проживающие, которые приехали сюда, будут на карантине 14 дней. Если не будут выполнять режим карантина, то их перевезут в инфекционную больницу, где условия значительно отличаются от условий в курортном комплексе “Аквамарин”», – рассказал директор комплекса Павел Лебедев.

Привезли из-за границы вирус ещё двое севастопольцев.

«По контакту семейному – человек приехал из Франции, в контактной группе установлен тоже случай коронавирусной инфекции – это жена и ребёнок. Все госпитализированы, комплекс мероприятий проводится, – говорит главный государственный санитарный врач Севастополь Роман Проскурнин. – Еще один человек 1960 года рождения. Он проживает один и его контакты не установлены».

Главный санитарный врач Севастополя подчеркнул, что ни один из заболевших не обратился в Роспотребнадзор самостоятельно. Всех их сотрудники ведомства отыскали в рамках эпидемиологического расследования.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь