На кладбище в Севастополе восстанавливают сломанные таблички с именами

На городском кладбище, расположенном на пятом километре Балаклавского шоссе, восстанавливают памятные таблички на могилах. Неизвестные сорвали с крестов несколько десятков табличек с именами умерших. После этого происшествия были усилены меры по охране территории.

Каждое утро в администрации кладбища подписывают новые таблички, которые предоставили две частные фирмы.

«Люди нам звонят, приходят, дают заявку. И мы тут же их пишем, и в этот же день, после обеда их устанавливаем», – говорит Лариса Королёва, заведующая кладбищами ГБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела”.

Сотрудники рассказывают, что уже были случаи, когда люди подавали заявку на восстановление, хотя табличку с могилы не украли. То ли по незнанию, то ли жители решили воспользоваться возможностью обновить могилы за счет государственного учреждения. Однако количество исходного материала ограничено.

«Мы не обновляем таблички, мы только восстанавливаем те, которые украли. И граждане должны знать: обновление табличек они сами должны делать, а мы только восстанавливаем, – объясняет Сергей Мажоров, работник кладбища. – Приходим на могилу, а там табличка уже есть, ее надо обновить».

В день удается восстановить по 10-12 имен. Без помощи родственников установить данные сложно.

«Однажды мы решили сами восстановить без заявки табличку, но у нас в регистрационном журнале указывается только год рождения, то есть даты рождения нет. И написав такую табличку, к нам поступила претензия, почему мы не указали полную дату рождения», – вспоминает смотритель кладбища Тамара Изотова.

В администрации ждут звонков близких и людей, ответственных за захоронения. Сотрудники просят указать более подробную информацию, так как в архивах есть только точная дата смерти.

Чтобы ускорить работу, сотрудники фотографируют таблички и потом сами звонят родственникам, чтобы уточнить день и месяц рождения похороненного.

Сейчас восстановлено уже более пятидесяти табличек. Работы планируется завершить до Пасхи.

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Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь