На клумбах Севастополя в апреле появятся новые сорта тюльпанов

31 марта 2020     13
На клумбах Севастополя в апреле появятся новые сорта тюльпанов

Антивирусный карантин – не повод забывать о городской эстетике. В этом году на клумбах Севастополя зацветёт в четыре раза больше сортов тюльпанов, чем в прошлом сезоне.

Работники предприятия “Парки и скверы” продолжают ухаживать за цветниками. Подготовительная работа началась ещё осенью: тогда в городе высадили больше четырёхсот тысяч луковиц нарциссов, гиацинтов и других видов. Маргаритки в этом году подвели: из-за низких температур они заболели и не смогли набраться сил. Взамен озеленители дополнили сортовую карту тюльпанов: некоторые виды севастопольцы на городских клумбах увидят впервые.

«Лилиецветные, бахромчатые, махровые поздние и ранние, дарвиновы гибриды. Разнообразие будет полное, – уверяет Светлана Пышкина, начальник участка по озеленению и благоустройству ГБУ “Парки и скверы”. – В основном цветение тюльпанов планируется в конце апреля – начале мая, чтобы до 9 мая они достояли. После них посадят другие цветы. Цветение на клумбах будет беспрерывным».

Так что после завершения карантина горожане еще успеют полюбоваться ковром из тюльпанов на городских аллеях и Приморском бульваре. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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