На Красном спуске в Севастополе началось укрепление склона

Склон на Красном спуске укрепят до конца сентября. Он находится в аварийном состоянии. Есть угроза оползня. В некоторых местах видны трещины.

Для предотвращения обвалов в прошлом году решили стабилизировать склон с помощью специальной сетки. Сначала на месте провели геологические исследования. Промышленные альпинисты уже приступили к очистке склона от свободно лежащих, неустойчивых и потенциально опасных камней. Затем на склоне появятся так называемые анкеры. На эти металлические конструкции цепляется сетка, которая и будет удерживать склон от оползня.

“Срок службы данных конструкций – 25 лет. В ходе производства работ уделено большое внимание безопасности дорожного движения. Выставлены предупреждающие знаки, поставлены водоналивные блоки и сетка на всем протяжении работ, которая служит в том числе и для того, чтобы защитить движущиеся автомобили от падающих во время производства работ камней”, – сообщил Сергей Румянцев, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя.

Протяженность участка – больше двух с половиной километров. Работы по укреплению здесь проводят впервые. По словам руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города, укреплять склон планируют и на Ялтинской трассе.

Источник: Вести.Севастополь