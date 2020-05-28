На Красном спуске в Севастополе началось укрепление склона

28 мая 2020     12
На Красном спуске в Севастополе началось укрепление склона

Склон на Красном спуске укрепят до конца сентября. Он находится в аварийном состоянии. Есть угроза оползня. В некоторых местах видны трещины.

Для предотвращения обвалов в прошлом году решили стабилизировать склон с помощью специальной сетки. Сначала на месте провели геологические исследования. Промышленные альпинисты уже приступили к очистке склона от свободно лежащих, неустойчивых и потенциально опасных камней. Затем на склоне появятся так называемые анкеры. На эти металлические конструкции цепляется сетка, которая и будет удерживать склон от оползня.

“Срок службы данных конструкций – 25 лет. В ходе производства работ уделено большое внимание безопасности дорожного движения. Выставлены предупреждающие знаки, поставлены водоналивные блоки и сетка на всем протяжении работ, которая служит в том числе и для того, чтобы защитить движущиеся автомобили от падающих во время производства работ камней”, – сообщил Сергей Румянцев, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя.  

Протяженность участка – больше двух с половиной километров. Работы по укреплению здесь проводят впервые. По словам руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города, укреплять склон планируют и на Ялтинской трассе.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой сферы услуг
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой сферы услуг

14:50 Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице могут ослабить ограничения на работу сферы услуг, …


СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России
СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России

14:50 Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что организация передала в Министерство спорта список тренеров, которых рекомендовано включить в тренерский …


На Украине учительницу оштрафовали за обнаженное фото в Viber
На Украине учительницу оштрафовали за обнаженное фото в Viber

В Житомирской области Украины оштрафовали учительницу одной из сельских школ, которая по ошибке отправила в группу в Viber свою фотографию …


Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле
Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле

В Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в …


Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова выложила несколько Instagram-stories, в которых раскрыла секрет фигуры и пообещала стать …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты