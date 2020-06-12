На Крым надвигается шторм с градом и грозами

В ближайшие двое суток на территории Крыма ожидается сильное ухудшение погоды.

На полуостров надвигается холодный атмосферный фронт. В некоторых районах пройдут ливни и грозы с градом, но при этом с этим сохранится и аномальная жара. Воздух прогреется до 26 градусов тепла. Также ожидается сильный ветер скоростью до 25 м/с. МЧС предупреждает о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.

В Севастополе погода на выходных будет прохладной, но осадки маловероятны. По данным севастопольского гидрометцентра в городе будет облачно с прояснениями. Термометры покажут 22 градусов тепла, ветер умеренный. Дожди возможны в начале следующей недели.

Источник: Вести.Севастополь