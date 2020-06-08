На Крымском полуострове зацвели ядовитые растения

В Севастополе и Крыму зацвели опасные растения: неопалимая купина, борщевик, белладонна, дурман и другие.

Чаще всего опасность представляют не только соцветия, но и все части растения. Если пострадавшему не оказать своевременную помощь, он может потерять сознание, впасть в кому и даже умереть. Эксперты напоминают: чаще всего ядовитые растения имеют яркие, крупные цветы, а также привлекают внимание приятным ароматом.

Неопалимая купина

Так неопалимой купины много на горных склонах. Иногда она встречается даже в городских парках.

Специалисты рекомендуют во время прогулок не срывать цветущие растения, не пробовать их плоды. А перед походом на природу заглянуть в Интернет и изучить, как выглядят опасные растения.

Источник: Вести.Севастополь