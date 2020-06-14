На Малаховом кургане прошло обсуждение поправок в Конституцию России

Организаторами круглого стола выступило руководство Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и общественной организации “Родной Край”.

Участники встречи обсудили статьи, в которые планируется внести дополнения. А также отметили, что, голосуя за поправки, россияне выбирают политическую стабильность в стране, будущее без революций, переворотов и потрясений. Конституция – основной закон Российской Федерации. Он одновременно содержит политические и морально-этические нормы. Общероссийское голосование обеспечит в будущем доступность и качество отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.

Источник: Вести.Севастополь