На период простоя отели Крыма получат господдержку

30 марта 2020     12
На период простоя отели Крыма получат господдержку

С  28 марта  по 1 июня приостановлено бронирование мест и размещение отдыхающих  в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах, мини-отелях, гостевых домах. Разрешается селить только тех, кто приезжает в Крым в командировку и имеет документы, подтверждающие это.

Сейчас правительство Крыма рассматривает, какие конкретные меры поддержки можно оказать туристической отрасли: это могут быть отсрочки по налоговым платежам, налоговые каникулы, снижение ставок, прямое субсидирование. Отельеры, которые нарушат указ главы республики, таких мер не получат.

Сотрудники министерства курортов и туризма республики в минувшие выходные лично проверили 95 объектов размещения в курортных городах и поселках Крыма. А по телефону предупредили всех руководителей отелей, санаториев, пансионатов, гостиниц. Тем не менее мониторинг будет вестись ежедневно, отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Также он обратился к жителям Крыма с просьбой сообщать о нарушениях в ситуационный центр Минкурортов РК по телефону: 8 800 511 80 18 или сразу обращаться в полицию.  

«Обращаюсь отдельно к собственникам мини-отелей, апартаментов, гостевых домов и частных квартир – время социальной ответственности наступило для всех. Если, не дай Бог, вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьезному риску себя, своих близких и своих соседей. Муниципалитетам даны поручения проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Глава Крыма Сергей Аксёнов абсолютно точно определил – чем жёстче и чётче мы пойдём период ограничения и самоизоляции, тем быстрее все это закончится», – заявил министр.

Также жителям Крыма настоятельно рекомендовано в период карантина не ездить по полуострову, обойтись без пикников на природе и походов. С 30 марта введен запрет на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день. Отменяются и маршруты междугородних автобусов.

Фото с сайта 101 hotels.ru

Источник: Вести.Севастополь

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С  28 марта  по 1 июня приостановлено бронирование мест и размещение отдыхающих  в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах, мини-отелях, …



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