На первом этапе «Тавриды» завершили укладку дорожного покрытия

Третий слой асфальтобетона уложен на первом этапе трассы «Таврида», от Керчи до посёлка Приморский, протяжённостью 70,8 километра.

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На участке от Керчи до Симферополя все три слоя покрытия уложены на 155 километрах трассы. На четвёртом этапе строительства финальные работы начнут на следующей неделе. На обходе Симферополя и в Бахчисарайском районе продолжают укладывать нижние слои.

Движение по всей протяжённости трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре 2020 года.

Источник: Вести.Севастополь