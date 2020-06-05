На первом этапе «Тавриды» завершили укладку дорожного покрытия

Третий слой асфальтобетона уложен на первом этапе трассы «Таврида», от Керчи до посёлка Приморский, протяжённостью 70,8 километра.
На участке от Керчи до Симферополя все три слоя покрытия уложены на 155 километрах трассы. На четвёртом этапе строительства финальные работы начнут на следующей неделе. На обходе Симферополя и в Бахчисарайском районе продолжают укладывать нижние слои.
Движение по всей протяжённости трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре 2020 года.
Источник: Вести.Севастополь