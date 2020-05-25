На площади Нахимова в Севастополе сгорел автомобиль

25 мая 2020     3
На площади Нахимова в Севастополе сгорел автомобиль

Вечером в воскресенье в центре Севастополя спасатели ликвидировали последствия ДТП. В 21 час 47 минут на площади Нахимова столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся.

 

К месту происшествия прибыли два отделения 1 пожарно-спасательной части, а также оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Для тушения автомобиля был подан ствол высокого давления и ГПС-600. Кроме того, спасатели во избежание взрыва отключили аккумуляторные батареи и смыли ГСМ с дорожного полотна.

В ДТП пострадал один из водителей, которого спасатели передали бригаде скорой помощи.

Источник: Вести.Севастополь

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