На площадях Лазарева и Ушакова появилась новая разметка

13 апреля 2020     7
На площадях Лазарева и Ушакова появилась новая разметка

Последние штрихи реконструкции – на Большой Морской наносят дорожную разметку.

Выполнена она из термопластика, который в несколько раз долговечнее краски и содержит в себе светоотражающие элементы. Современные технологии позволяют ему застывать всего за две-три минуты.

«На данной улице порядка 1700 квадратных метров нанесено термопластика и 300 квадратных метров нанесено холодного пластика ручным способом – это дублирующие знаки, стрелы, буквы А для выделенной полосы, для автобусов», – рассказал заместитель начальника участка ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Гуриков.

Новую разметку уже нанесли на площади Ушакова и площади Лазарева. На Большой Морской оставили лишь три дорожные полосы для движения. Параллельно на клумбах вдоль тротуаров продолжают высаживать цветы. Пользователи интернета уже оценили изменение внешнего вида улицы. Они отмечают, что теперь Большая Морская выглядит более нарядно.

Источник: Вести.Севастополь

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