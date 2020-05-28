На подачу заявлений для субсидии у предпринимателей Севастополя осталось три дня

Три дня есть у севастопольских предпринимателей для того, чтобы подать заявление на получение субсидий за апрель от правительства.

В рамках пакета помощи для бизнеса городские власти разработали механизм предоставления льготных микрозаймов, кредитных каникул, отсрочки по арендной плате и уменьшения ставок по некоторым видам налогов. Для расчётов по заработной плате на каждого из работников фирма может получить по одному минимальному размеру оплаты труда – чуть больше 12 тысяч рублей. На поддержку могут рассчитывать свыше семи тысяч субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Севастополе. За помощью уже обратились 4,5 тысячи бизнесменов.

По мнению городских властей, меры поддержки помогут бизнесменам скорее отойти от затяжного простоя. С 1 июня заведения общепита смогут открыть летние террасы, с 15 кафе и рестораны начнут принимать посетителей в прежнем режиме. С середины месяца также возобновят работу морские перевозки, предприятия сферы туризма и развлечений.

Источник: Вести.Севастополь