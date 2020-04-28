На посту №1 в Севастополе установят такие же кабинки, как в Москве

Сегодня в Севастополе на посту №1 начали устанавливать кабинки для школьников, которые несут Почетный караул у Вечного огня.

Это точная копия конструкций, которые стоят в Александровском саду у стен Московского Кремля и защищают от дождя и ветра военнослужащих роты специального караула.

Кабинки для Севастополя были изготовлены в Москве на том же предприятии, что делает их для Президентского полка. Оплатили этот заказ бизнесмены, которые занимаются установкой в городе-герое “умных остановок”.

9 мая, несмотря на отмену массовых мероприятий и парада Победы, школьники Севастополя будут нести вахту памяти у Вечного огня.

Источник: Вести.Севастополь