На пожаре в Керчи эвакуировано три человека

В Крыму при ликвидации пожара в многоквартирном доме спасатели благополучно эвакуировали трех человек.
В Керчи на балконе многоквартирного дома произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС эвакуировали со второго этажа жителей дома.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС
Источник: Вести.Севастополь