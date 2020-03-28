На пожаре в Керчи эвакуировано три человека

28 марта 2020     23
На пожаре в Керчи эвакуировано три человека

В Крыму при ликвидации пожара в многоквартирном доме спасатели благополучно эвакуировали трех человек.

В Керчи на балконе многоквартирного дома произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС эвакуировали со второго этажа жителей дома.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС

Источник: Вести.Севастополь

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