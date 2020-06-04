На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей

Голосование по поправкам в Конституцию стало одной из тем, которую подняли сегодня члены правительства Севастополя. В основном речь шла о дополнительном выделении денег разным сферам.

Социально-ориентированные некоммерческие организации Севастополя освобождены от арендной платы за второй квартал этого года, а СМИ региона включат в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.

Соответствующие постановления приняты сегодня на заседании правительства города 4 июня. Также на повестку дня вынесли вопросы дополнительного финансирования из федерального фонда территориального фонда ОМС и выделения средств из резервного фонда правительства Севастополя на подготовку проведения общероссийского голосования. В связи с увеличением числа дней досрочного голосования и необходимостью ведения разъяснительной работы территориальными избирательными комиссиями решено выделить на эти цели 5 миллионов 427 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь