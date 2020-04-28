На реализацию студенческих проектов СевГУ выделил 4 млн рублей

28 апреля 2020     12
На реализацию студенческих проектов СевГУ выделил 4 млн рублей

17 молодёжных проектов СевГУ получили более четырёх миллионов рублей финансовой поддержки.

Университетские гранты получили работы по темам: «Спорт, здоровый образ жизни, туризм», «Научно-техническое творчество», «Патриотическое воспитание», «Студенческое самоуправление» и ряду других. Общая сумма выделенных на поддержку средств – 4 156356 рублей.

«В этом году мы впервые провели внутренний конкурс для реализации молодёжных проектов в условиях дистанционной работы», – сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

По его словам, всего за финансирование боролся 31 проект. Все они рассматривались конкурсной комиссией по 11 критериям.

Источник: Вести.Севастополь

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