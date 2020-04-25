На Сапун-горе найдены останки пяти красноармейцев

25 апреля 2020     15
На Сапун-горе найдены останки пяти красноармейцев

Во время реконструкции Сапун-горы найдены останки пяти бойцов Красной Армии. Об этом сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. 

Удалось выяснить имя одного солдата, останки которого нашли недалеко от входа на Аллею славы русского оружия. Сейчас на этом месте устанавливают инсталляцию «Сапун-гора. 7-е мая 1944-го».

«На солдате мы нашли медаль «За отвагу»По номеру мы могли определить, что это Багдасарян Андроник Суренович, 1924 года рождения. У него были братья и сестры. Я думаю, что внуки если согласятся, мы будем осуществлять перезахоронение здесь, в Севастополе. А если они выскажут свое желание, чтобы останки были преданы Родине, значит, мы передадим эти останки и его награду его родственникам», – говорит директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

 

Земле предадут и остальных бойцов, чьи имена установить невозможно. Также при демонтаже погибших деревьев обнаружили немецкое полевое укрытие. Скорее всего, это блиндаж, говорят специалисты. Крыша сооружения была серьёзно повреждена, вероятно, во время штурма Сапун-горы. Внутри находились личные вещи немецких военнослужащих, канистры, советская стеклянная фляга и фрагменты гильз.

Источник: Вести.Севастополь

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