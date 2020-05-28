На Севастопольском питчинге дебютантов победила короткометражка об участнице войны

28 мая 2020     7
На Севастопольском питчинге дебютантов победила короткометражка об участнице войны

В течение трех дней в онлайн-формате на платформе Zoom проходил Севастопольский питчинг дебютантов-2020. Экспертный совет во главе с режиссером Владимиром Хотиненко выбрал лучшие проекты. Их авторы должны получить денежные сертификаты на воплощение в жизнь своего проекта и специальные призы от членов жюри и партнеров питчинга.

Победителем Севастопольского питчинга дебютантов стал проект короткометражного фильма «Пелагея». Светлана Гелеч из Москвы написала сценарий о 96-летней участнице Великой Отечественной войны Пелагее. Она вынуждена жить с невесткой, которая ее не любит. 9 мая в гости приезжает любимый внук Пелагеи, и она просит, чтобы тот забрал ее к себе в город.

Как победитель Светлана Гелеч получила 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов и сертификат на бесплатное обучение на режиссерском курсе «Автор кино. ONLINE» киношколы «Свободное кино».

Также эксперты отметили проект документального фильма из Тюмени «Фильм про рак, в котором никто не плачет». Главная героиня фильма недавно вылечилась от рака, и картина призвана рассказать зрителям, что рак можно победить, если не сдаваться.

Режиссер и продюсер этого фильма Константин Шведов и Анна Румянцева выиграли сертификат на запись музыки к фильму, а также консультационную поддержку при подаче на грантовые конкурсы от Молодежного центра Союза кинематографистов России.

Создатели еще одного проекта «Звезды и полосы» Дмитрий Меньшов и Дарья Брыкалова также выиграли бесплатное обучение на режиссерском курсе «Автор кино. ONLINE». Их проект рассказывает о сообществе пожилых женщин из Краснодара.

Несколько проектов, действие которых происходит в Севастополе, готовы поддержать правительство Города-Героя и Евразийская Академия телевидения и радио. В этом списке игровые фильмы: «Мальчик и море», «Живая вода» и «Волосы Вероники».

Источник: Вести.Севастополь

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