На севастопольском рынке потушили пожар

11 июня 2020     5
На севастопольском рынке потушили пожар

В Севастополе ликвидировали возгорание мусора на Центральном рынке.

На территории севастопольского рынка загорелся мусор на контейнерной площадке.  На пожаре были задействованы два отделения пожарно-спасательной части и служба пожаротушения МЧС. Пожарным потребовалось чуть больше часа для ликвидации возгорания.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, сотрудники рынка пытали погасить пламя самостоятельно, но у них ничего не получилось. Погибших и пострадавших на пожаре не было.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На севастопольском рынке потушили пожар
На севастопольском рынке потушили пожар

В Севастополе ликвидировали возгорание мусора на Центральном рынке. На территории севастопольского рынка загорелся мусор на контейнерной площадке.  На пожаре были …


Севастополь – первый город в России, который снабжал устрицами знатные дома Европы и Российской Империи
Севастополь – первый город в России, который снабжал устрицами знатные дома Европы и Российской Империи

Севастополь – первый город в России, который снабжал свежими устрицами самые знатные дома Европы и Царской России.    Из пяти …


В Севастополе обезврежена авиабомба, найденная на проспекте Победы
В Севастополе обезврежена авиабомба, найденная на проспекте Победы

Во дворе жилого многоэтажного дома в Севастополе найдена 50-килограммовая авиационная бомба. Снаряд обнаружен при проведении земельных работ. Как установили саперы …


Объявлена программа празднования Дня России в Нижегородской области
Объявлена программа празднования Дня России в Нижегородской области

18:17 Стала известна программа празднования Дня России в Нижегородской области. РИА Новости Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу …


Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону
Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону

18:20 Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, какую роль в сборной России по биатлону будет исполнять бывший главный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты