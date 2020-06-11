На севастопольском рынке тушили пожар

В Севастополе ликвидировали возгорание мусора на Центральном рынке.

На территории севастопольского рынка загорелся мусор на контейнерной площадке. На пожаре были задействованы два отделения пожарно-спасательной части и служба пожаротушения МЧС. Пожарным потребовалось чуть больше часа для ликвидации возгорания.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, сотрудники рынка пытали погасить пламя самостоятельно, но у них ничего не получилось. Погибших и пострадавших на пожаре не было.

Источник: Вести.Севастополь