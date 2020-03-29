На шести участках Камышового шоссе возобновился ремонт

В Севастополе в работе несколько инфраструктурных проектов, от которых зависит, в том числе, и комфорт жителей и гостей города. К примеру, Камышовое шоссе. Его реконструкция идёт в рамках федеральной целевой программы. Сдать объект должны были весной прошлого года. Но сроки сдвинулись из-за смены компании-подрядчика.

На Камышовом шоссе вновь шумит строительная техника. Работы возобновили. Теперь их выполняет Севастопольский автодор. 13 инженеров, 30 дорожных рабочих, 30 специализированных автомобилей, гидромолотов, экскаваторов. Ремонт ведут одновременно на шести участках.

В районе остановки «Овощебаза» расширяют дорогу: просушивают землю и укладывают слой щебня. Движение на всём шоссе теперь будет четырёхполосным. Дорожники сделают три кольцевые транспортные развязки и построят мост.

А еще обустроят новые тротуары, проложат ливневую канализацию, оборудуют остановки общественного транспорта, смонтируют освещение. На все это потратят почти миллиард рублей. Закончить работы строители должны к 1 сентября. А к концу апреля полностью преобразится участок трассы Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, который проходит по городу Инкерман. Его протяженность 10 километров. Дорожное полотно уже заменили, теперь наносят временную разметку.

“Всю разметку мы наносим, определяя интенсивность движения, наиболее предпочтительные режимы движения, в том числе с учетом мнения граждан. В Инкермане схема особо меняться не будет, будут добавлены дополнительные направляющие островки, островки безопасности и будут обозначены переходно-скоростные полосы”, – говорит Ярослав Станилов, главный специалист отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский автодор».

Пока работают краской, а постоянную разметку выполнят из термопластика. Этот материал прослужит больше года. Даже при большом трафике. Здесь он летом достигает двадцати тысяч машин в сутки. Когда работы завершат, установят более 30 дорожных знаков. Преобразится и дорога у мемориального комплекса «Сапун-гора». Специальная техника срезает старый асфальт. По новому проехать можно будет уже на следующей неделе, говорят рабочие. А всего в Севастополе до конца года отремонтируют 93 дороги и заменят 63 квадратных километра полотна.

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Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь