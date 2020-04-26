На складах Черноморского флота прошли учения по тушению пожара

26 апреля 2020     16
На складах Черноморского флота прошли учения по тушению пожара

Более 20 единиц специальной техники участвовало в учениях, которые прошли на объектах хранения материальных средств центра материально-технического обеспечения Черноморского флота.

По сценарию учений, возгорание началось на открытой площадке. По сигналу тревоги были подняты пожарно-спасательные расчёты флота. Также были оповещены дежурные службы Главного управления МЧС.

Часть пожарных работали непосредственно на территории объектов хранения, задачей остальных было не допустить распространение огня на прилегающие территории. Также военнослужащие и пожарные отработали порядок действий по эвакуации личного состава и оказанию первой помощи пострадавшим.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике
Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

Видео: t.me/BorodaV Российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами с высоты 10 километров в Арктике. Об этом сообщил замминистра …


В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова. Фотографию спасатели опубликовали в …


В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона
В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона

Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая. Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, футболистам предложили …


Предприниматели Севастополя изготавливают для врачей детали противочумных костюмов
Предприниматели Севастополя изготавливают для врачей детали противочумных костюмов

В Севастополе комплектующие для противочумных костюмов и медицинские маски начали печатать на 3-Д принтерах. Если у вас есть такой, вы …


Число случаев коронавируса в Крыму достигло 69
Число случаев коронавируса в Крыму достигло 69

За сутки в республике Крым зафиксировано два новых случая заболевания: в Алуште и Бахчисарайском районе.  В Алуште заболела женщина 1925 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты