На складах Черноморского флота прошли учения по тушению пожара

Более 20 единиц специальной техники участвовало в учениях, которые прошли на объектах хранения материальных средств центра материально-технического обеспечения Черноморского флота.

По сценарию учений, возгорание началось на открытой площадке. По сигналу тревоги были подняты пожарно-спасательные расчёты флота. Также были оповещены дежурные службы Главного управления МЧС.

Часть пожарных работали непосредственно на территории объектов хранения, задачей остальных было не допустить распространение огня на прилегающие территории. Также военнослужащие и пожарные отработали порядок действий по эвакуации личного состава и оказанию первой помощи пострадавшим.

Источник: Вести.Севастополь