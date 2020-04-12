На Страстной неделе в Севастополе потеплеет, а после Пасхи похолодает

12 апреля 2020     9
На Страстной неделе в Севастополе потеплеет, а после Пасхи похолодает

На Страстной неделе в Севастополе сохранится теплая и солнечная погода, а после Пасхи похолодает и пойдут дожди.

Во вторник, 14 апреля, днем воздух прогреется до +14 градусов, но в среду ветер сменится с южного на северный, усилится и принесет с собой дождь. 

Небольшой дождь, по данным портала Gismeteo, возможен в Великую субботу и в Светлое пасхальное воскресенье. После Пасхи в город придут дожди и порция похолодания: днем с 21 по 24 апреля не выше +10. 

Зато среднесуточная температура будет выше: за счет того, что ночи станут теплее. Если сегодня ночью будет только +4, то уже через неделю +8-9. По-настоящему теплую погоду, когда столбик термометра сможет перейти за отметку в +15, стоит ждать лишь в начале мая.

Источник: Вести.Севастополь

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