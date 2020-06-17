На территории Крыма задержан участник нападения Басаева и Хаттаба на Дагестан

Сотрудники ФСБ на территории Республики Крым задержали Русланбека Арсланова, участвовавшего в 1999 году в нападении на Дагестан.

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В ходе совместной работы с СКР, были собраны неопровержимые доказательства участия уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова, 1972 года рождения, и Русланбека Арсланова, 1969 года рождения, в преступлении, сообщает ЦОС ФСБ России.

В августе-сентябре 1999 года, в результате нападения на республику, погибли свыше 280 и были ранены более 800 человек.

При участии МВД, подозреваемые были задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Розыск участников террористических группировок, не понесших наказание, продолжается.

Источник: Вести.Севастополь