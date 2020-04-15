На территории новой школы в Севастополе может оказаться заброшенное захоронение времен войны

В юбилейный год Великой Победы в Севастополе планируют привести в порядок 26 крупных мемориальных комплексов, братских захоронений и кладбищ. Это сделают при поддержке Министерства обороны России. С информацией об одном из захоронении в нашу редакцию обратились поисковики.

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Это район бухты Круглая, заброшенная воинская часть. Поисковики из отряда «Береговая оборона» были очень удивлены этой находке. Большая братская могила в реестре захоронений не значится. Между тем некоторые бойцы из этого списка до сих пор считаются пропавшими без вести.

Информацию о павших солдатах поисковики нашли на сайтах Память народа и Мемориал. Моисей Удод 1916 года рождения – по всем источникам – пропал вез вести. Дата смерти двух других воинов: Трофима Володченко и Николая Ганохи – оба 1919 года – указана – 30 апреля 42 года. Подробностей на сайтах немного – место захоронения Севастополь, в некоторых ссылках значится – район бухты Круглая.

«По факту люди пролежали под своими именами 70 лет в одном конкретном месте, а по стране они числятся пропавшими без вести. Моё субъективное мнение: не надо здесь ничего городить, а надо провести эксгумацию и перезахоронить их в достойное место», – считает Константин Червяков, командир поискового отряда “Береговая оборона”.

Поисковики замечают странную деталь – вокруг растут кипарисы, им не меньше 60-ти лет. Но периметр, по которому высажены деревья, гораздо шире, чем само захоронение. А рядом – просевший холм земли. Есть предположение, что здесь когда-то была ещё одна могила. О своём намерении начать здесь раскопки поисковики сообщили участковому и в дежурную часть полиции. Написали официальное письмо в Гагаринский муниципалитет. Но о подобных находках надо сообщать в управление благоустройства департамента Городского хозяйства, говорит его руководитель Евгений Горлов.

«Пишется заявление и в ГБУ “Похоронное дело”, для этого прикладываются соответствующие документы: для чего это производится и на основании чего», – пояснил Евгений Горлов

Всех бойцов, которых за год нашли поисковики, перезахоронят с почестями на Мемориальном кладбище советских воинов в посёлке Дергачи. Традиционно это происходит в канун Дня Победы. В этом году в регионе найдены останки более трёхсот человек.

А в районе бухты Круглая на месте братской могилы планируется построить объект образования. Это видно на кадастровой карте Севастополя. Межевание территории провели в октябре 2018 года, информация обновлена в феврале 20-го. Здесь будет возведен новый современный корпус начальных классов 54-ой школы. Её директор Алла Иликбаева, говорит, что конечно, о могиле знает. Только владеет совсем другой информацией.

«Разговаривая с сотрудниками вертолетного завода, которые работали еще в советские годы, я выяснила следующее: якобы были найдены родственники этих красноармейцев, что они приехали и что останки были извлечены и они захоронены на своей родине. Их увезли», – говорит Алла Иликбаева.

На Вертолетном заводе эту информацию не подтверждают, говорят – данные не сохранились. Поисковики всё-таки решили осмотреть могилу, чтобы убедиться ещё раз, что на месте будущей стройки не осталось останков бойцов Великой Отечественной.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь