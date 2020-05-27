На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель

В 08:45 27 мая в службу спасения поступила информация, что на трассе Ялта – Симферополь у села Первомайское произошло ДТП.
Выяснилось, что водитель Nissan Teana не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля. В результате мужчина оказался заблокирован повреждёнными конструкциями машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Спасатели извлекли пострадавшего из автомобиля. Мужчина доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.
Источник: Вести.Севастополь