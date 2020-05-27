На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель

27 мая 2020     16
На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель

В 08:45 27 мая в службу спасения поступила информация, что на трассе Ялта – Симферополь у села Первомайское произошло ДТП.

Выяснилось, что водитель Nissan Teana не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля. В результате мужчина оказался заблокирован повреждёнными конструкциями машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Спасатели извлекли пострадавшего из автомобиля. Мужчина доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.

Источник: Вести.Севастополь

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На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель
На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель

В 08:45 27 мая в службу спасения поступила информация, что на трассе Ялта – Симферополь у села Первомайское произошло ДТП. …



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