На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель

Спасатели извлекли пострадавшего из автомобиля. Мужчина доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.

Выяснилось, что водитель Nissan Teana не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля. В результате мужчина оказался заблокирован повреждёнными конструкциями машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В 08:45 27 мая в службу спасения поступила информация, что на трассе Ялта – Симферополь у села Первомайское произошло ДТП.

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