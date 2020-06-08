На трассе «Таврида» полицейские обнаружили разбитую и брошенную машину

8 июня 2020     6
На трассе «Таврида» полицейские обнаружили разбитую и брошенную машину

В ходе патрулирования трассы «Таврида» в Кировском районе Крыма сотрудники ДПС обнаружили в кювете 13-ую модель Жигулей с признаками ДТП. На место происшествия они вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские установили, что машина принадлежит жителю поселка Кировское, который даже не знал, что ее угнали и разбили. Автомобиль стоял у него в гараже, и мужчина долгое время никуда на нем не ездил.

Как выяснили оперативники, доступ в гараж имел местный житель, который с разрешения владельца хранил там свой мотоцикл. 2 июня он решил прокатиться на машине, но спрашивать разрешения у владельца не стал. 

Мужчина направился в сторону села Первомайское, но на трассе не справился с управлением и вылетел в кювет. Бросив покореженный автомобиль и не сообщив никому о случившемся, он скрылся с места происшествия.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Злоумышленник сознался в содеянном, он сейчас находится под подпиской о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь

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