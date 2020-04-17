На учениях «Адмирал Эссен» оказал помощь условно терпящему бедствие кораблю «Орехово-Зуево»

В черном море экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учения по уничтожению условного противника и оказании помощи терпящему бедствие кораблю.

Замысел учений был таков: корабли Черноморского флота обнаружили в море отряд кораблей условного противника, идущих к побережью Крымского полуострова. Опознавательных знаков, флагов, бортовых номеров на кораблях не было, запрос сеанса связи они проигнорировали. Командиры фрегата и малого ракетного корабля получили приказ сблизиться с подозрительными кораблями и принудить их изменить курс.

Когда началось сближение, корабли условного противника выпустили ракеты по кораблям ЧФ. «Адмирал Эссен» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» смог отразить воздушную атаку и ответил пуском ракеты «Калибр».

Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.

Также, по сценарию учений, «Орехово-Зуево» получил пробоину в корпусе, через которую в один из отсеков корабля начала условно поступать забортная вода. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» оказал помощь терпящему бедствие кораблю.

Источник: Вести.Севастополь