На улицах Севастополя станет больше фонарей

26 мая 2020     9
На улицах Севастополя станет больше фонарей

Горхоз планирует увеличить в Севастополе число работающих световых точек до 28 тысяч.

На Монастырском шоссе устанавливают уличное освещение. Более 300 светоточек сейчас появятся на протяжении дороги от кольца на 5-м километре Балаклавского шоссе в сторону автобусной остановки Маяк, а также в направлении Свято-Георгиевского монастыря. Большинство опор уже стоят на своих местах – сейчас рабочие занимаются монтажом оборудования. Включат освещение там на второй неделе июня. Сейчас на Монастырском и Фиолентовском шоссе действуют единичные светильники на солнечных батареях – чаще всего у пешеходных переходов.

«В этом году планируется очень большие мероприятия провести в 20 сельских округах, а также в четырех знаковых точках – на Северной стороне, в районе Мекензевых гор комплексные мероприятия и на Фиолентовском шоссе. Это плановый период – мы увеличим более чем на 3 тысячи световых точек. Показатель – стремимся к установке 28 тысяч светоточек в городе», – говорит исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Предполагается, что современные светодиодные светильники помогут экономить до 25% электроэнергии. Пока те фонари из годового плана, которые уже установили и включили в работу, контролируют специалисты – они ежедневно объезжают точки. После того, как систему запустят, эту функцию возьмёт на себя компьютер.

Источник: Вести.Севастополь

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