На вершину Ай-Петри поднимут Знамя Победы

23 апреля 2020     8
На вершину Ай-Петри поднимут Знамя Победы

9 мая над вершиной Ай-Петри взовьется Знамя Победы. Его установят там спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и члены Российского союза спасателей. Для них это уже стало ритуалом.

«Подобными акциями спасатели выражают свою гордость и отдают почести людям, которые приближали Великую Победу. Этот праздник для нас навсегда останется символом мужества, силы духа нашего народа, и крымские спасатели встретят его достойно» – сказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Сергей Шахов.

Источник: Вести.Севастополь

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