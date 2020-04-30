На виноградниках Балаклавы найдены боеприпасы

Росгвардейцы обеспечили охрану и временное оцепление места обнаружения опасных предметов до прибытия сотрудников регионального управления МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Боеприпасы были найдены в окрестностях Сапун-Горы. Саперы севастопольского ОМОН обследовали находки и установили, что найденные предметы взрывоопасны. Специалисты идентифицировали находку как 152-мм артиллерийский снаряд, 82-мм минометная мина и 45-мм бронебойно-трассирующий снаряд.

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