На владельца «резиновой квартиры» в Алуште завели уголовное дело

46-летнего безработного жителя Алушты будут судить за нарушение миграционного законодательства России.

На протяжении длительного времени он вносил в бланк уведомлений заведомо ложные сведения о прибытии к нему граждан Армении, Греции и Узбекистана, якобы он предоставляет им жилье и делает для них регистрацию. Однако, проверка показала: иностранцы по указанному в документах адресу никогда не жили, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Действия мужчины подпадают под ст.322.3 Уголовного кодекса (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Сотрудники полиции предупреждают: владельцы «резиновых квартир», стремящихся строить криминальный «бизнес» на нелегально находящихся на территории России иностранцах, будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Источник: Вести.Севастополь