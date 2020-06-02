На вокзале Севастополя начали тестировать на коронавирус

2 июня 2020     13
На вокзале Севастополя начали тестировать на коронавирус

У всех пассажиров поездов и электричек на вокзале Севастополя проверяют документы и основания для въезда в город. А теперь прибывшие из других регионов, у которых нет справки об отсутствии коронавирусной инфекции, обязаны пройти тест на месте.

Исключение только для жителей Крыма. Медицинский пост развернули прямо на вокзале. Анализ делают методом ПЦР, его точность 99%, результат готов максимум через два дня. Само тестирование – бесплатное.

«После этого в течение двух дней гражданин ждёт по месту пребывания, где он в анкете подписал согласие на самоизоляцию. Если тест отрицательный, то его выпускают в город Севастополь, и может спокойно продолжать жизнедеятельность. Если тест положительный происходит мгновенная госпитализация и гражданина и всего его окружения», – объяснил и. о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

По его словам, попасть в Севастополь сейчас могут лишь те, у кого есть местная прописка, пропуск, QR-код, командировочное удостоверение или недвижимость в городе. Если необходимых документов нет, человек отправляется на двухнедельную обсервацию. Сегодня поездом из Санкт-Петербурга прибыло 102 пассажира. У троих была справка об отсутствии вируса, остальные сдали тесты. Пассажиры отнеслись к процедуре и образовавшейся очереди с пониманием.

Источник: Вести.Севастополь

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