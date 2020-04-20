На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция

Также военные химики продолжают помогать городу и ежедневно обрабатывают специальным раствором порядка 40 улиц.

Это более 10 объектов ОПК общей площадью более 250 гектаров, включая 390 зданий на территории этих предприятий. За сутки военнослужащие обрабатывали 1-2 объекта. Они используют авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У. Внутрь помещений они заходят с переносными комплектами ДКВ-1К.

На территории Крымского полуострова подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели полную специальную обработку всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящихся в зоне ответственности флота.

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