На выплаты медикам из бюджета Севастополя выделили 21 млн рублей

22 мая 2020     11
На выплаты медикам из бюджета Севастополя выделили 21 млн рублей

Больше 21 миллиона рублей выделили из бюджета города на региональные выплаты медицинским работникам – тем, кто не подпадает под федеральные надбавки к зарплате.

Это старшие фельдшеры, водители, сантехники Центра медицины катастроф, а также водители 9-ой городской и инфекционной больницы. Выплаты будут начисляться за апрель, за фактически отработанное сотрудником время.

Сегодня на заседании правительства Севастополя врио губернатора попросил провести все эти выплаты в начале следующей недели.

Глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов доложил, что так называемые «президентские» надбавки все медработники Севастополя, работающие в зоне риска заражения COVID-19, уже получили.

Также всем медработникам городских больниц Севастополя повысили базовую часть окладов, чтобы исключить возможность снижения зарплаты руководством медучреждений. Как пояснил вице-губернатор Александр Кулагин: если раньше в среднем «голый» оклад врача составлял 20 тысяч рублей, то сейчас уже около 30. Ранее похожие меры приняли для педагогов.

Источник: Вести.Севастополь

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