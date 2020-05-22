На выплаты медикам из бюджета Севастополя выделили 21 млн рублей

Больше 21 миллиона рублей выделили из бюджета города на региональные выплаты медицинским работникам – тем, кто не подпадает под федеральные надбавки к зарплате.

Это старшие фельдшеры, водители, сантехники Центра медицины катастроф, а также водители 9-ой городской и инфекционной больницы. Выплаты будут начисляться за апрель, за фактически отработанное сотрудником время.

Сегодня на заседании правительства Севастополя врио губернатора попросил провести все эти выплаты в начале следующей недели.

Глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов доложил, что так называемые «президентские» надбавки все медработники Севастополя, работающие в зоне риска заражения COVID-19, уже получили.

Также всем медработникам городских больниц Севастополя повысили базовую часть окладов, чтобы исключить возможность снижения зарплаты руководством медучреждений. Как пояснил вице-губернатор Александр Кулагин: если раньше в среднем «голый» оклад врача составлял 20 тысяч рублей, то сейчас уже около 30. Ранее похожие меры приняли для педагогов.

Источник: Вести.Севастополь