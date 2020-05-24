На ж/д путях в Балаклаве потушен пожар повышенной сложности

В районе железнодорожных путей под Балаклавой идет черный густой дым – такое сообщение поступило в воскресенье в 11 утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю.

Там горели железнодорожные шпалы, и была угроза распространения огня на грузовые вагоны, стоящие неподалеку.

Когда к месту ЧП приехали сотрудники отделения 4 пожарно-спасательной части, они приняли решение о необходимости привлечения дополнительных сил. Ранг пожара был поднят до 1-БИС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составляла 80 квадратных метров, тушили огонь из 5 стволов, и распространение пламени удалось локализовать уже через полчаса. Полностью ликвидировать последствия пожара сотрудники МЧС смогли только через четыре часа – к 15:25. Они проливали сгоревшие шпалы, чтобы не допустить повторного возникновения пламени.

Пострадавших нет. В тушении огня участвовали 29 человек и 8 единиц техники из 1 пожарно-спасательной части, ПСЧ-12 «Терновка», ДПК «Пластунская сотня», ГЭР 1 ПСО, службы пожаротушения и оперативной группы ЦУКС Главного управления МЧС России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь