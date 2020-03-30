На жителя Крыма, заразившего коронавирусом медработника, заведено уголовное дело

30 марта 2020     29
На жителя Крыма, заразившего коронавирусом медработника, заведено уголовное дело

На мужчину, который вернулся из-за границы, не соблюдал режим самоизоляции и заразил другого человека, к которому пришел на осмотр, возбуждено уголовное дело, доложил сегодня на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции Александр Смаглин. 

Также 1600 пожилых людей, которые нарушали карантинный режим, получили предписания от сотрудников полиции. На родителей восьми детей заведены административные дела: их дети были повторно обнаружены в общественных местах. 

Как сообщил Смаглин, за сутки было проверено 4200 объектов, 42 предпринимателя, несмотря на все карантинные меры, продолжали свою работу. Их тоже привлекли к административной ответственности. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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