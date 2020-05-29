Начальник УМВД по Севастополю дал первое телеинтервью в новой должности

Первое большое интервью нового руководителя Управления министерства внутренних дел по Севастополю Павла Гищенко.

До этого аналогичную должность он занимал в Волгограде. В апреле указом Президента назначен в наш город. Как начальник УВД оценивает оперативную обстановку в Севастополе?

«Нет серийных угонов, серийных мошенничеств, которые присущи были городу, в котором я работал. Хорошо это? Хорошо. Но это заслуга города, наверное», – рассказал Павел Гищенко.

Какие направления работы будут приоритетными? И готовится ли полиция к туристическому сезону?

Какое первое впечатление Севастополь произвел на самого Гищенко?

«Севастополь и Волгоград – не просто города-герои, не просто города-побратимы. Такая похожесть патриотичности. Ощущение, что не выезжал из Волгограда, находишься здесь как будто дома. Есть, что посмотреть в этом городе, есть, чем гордиться в этом городе!» – считает новый руководитель УМВД.

Смотрите интервью в программе «Вести.Севастополь. События Недели», в воскресенье 31 мая в 8 утра на канале “Россия 1”.

Источник: Вести.Севастополь