Начался сбор крымской розы для производства эфирных масел

На полуострове начался сбор эфиромасличной розы. Для косметической и других отраслей в селе Тургеневка выращивают также лаванду. Сейчас руководство предприятия ведет переговоры с правительством Севастополя, чтобы поле с этим растением появилось и на территории нашего региона. А пока большой популярностью пользуется королева цветов.

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Роза не только королева цветов, но и эфирных масел. Есть мнение, что концентрированную смесь впервые получили именно из этого растения. На Крымском полуострове известные болгарские сорта розы из-за особенностей местного климата не прижились. Но селекционеры из Никитского ботанического сада на их основе вывели собственные. Сейчас в селе Тургеневка на двадцати с лишним гектарах для производства выращивают два сорта.

«Особенности скорее всего — это климат, горный климат, тепло. Используем такие сорта как „Радуга“, „Лань“, которые более адаптированные для этого климата», — говорит заместитель директора агрофирмы Илья Максимов.

Собирать розы начинают на рассвете, а заканчивают до 11 часов дня. Именно в это время концентрация эфирного масла в лепестках оптимальна. Из четырех тонн лепестков получается всего килограмм эфирного масла. Поэтому, оно считается особенно ценным. Применяют его в парфюмерии, медицине и косметологии. А крымские розы выращивают и на виноградниках, но совсем для других целей. В селе Хмельницкое также собрана селекция Никитского ботанического сада.

«У меня мама почти всю жизнь там проработала. Вот и как бы в память, и в воспоминание. И любила она очень этот цветок, — рассказывает владелец винодельни Алексей Акчурин. — Роза для нас является как бы индикатором. То есть, если появилась тля, появилась мучнистая роса на розе, жди через недельку у тебя появится на винограде милдью и оидиум».

Поэтому, при проявлении первых признаков болезни на розе, начинают опрыскивать виноградники. Для владельца теплиц Игоря Казанцева индикатором заболеваний розы служат ловушки для насекомых. В теплицах Игоря около 30 тысяч кустов и больше 20 сортов роз. Среди них и местные, и импортные. Основной сорт — «Блэк мэджик». Это классическая чайно-гибридная роза.

«Есть бордюрные розы двух цветов — коралловые и бордовые. Есть спрей — это такая мелкоцветковая роза. Двухцветные есть розы», — пояснил владелец теплиц Игорь Казанцев.

Если приглядеться к этим цветам, то можно найти сходство с шиповником. Его еще называют собачьей розой. Цветет куст хоть и непродолжительно, но похожими цветами. Шиповник — родоначальник всех видов роз. Сложно представить, что из такого простого цветка селекция дала многообразие форм и оттенков.

В советские годы розу считали одним их главных цветущих растений на полуострове. Как и сейчас их высаживали повсюду — и вдоль дорог, и во дворах, и конечно, в парках и скверах. Эти цветы и сейчас радуют глаз севастопольцев и служат живой фотозоной. Ежедневно на фоне роз севастопольцы делают десятки ярких снимков.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь