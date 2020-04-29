Над Сапун-горой подняли Знамя Победы

Церемония прошла в преддверии окончания первого этапа реконструкции мемориального комплекса. Сегодня строители установили флагштоки. Провести реконструкцию священного для каждого севастопольца места год назад поручил Президент Владимир Путин. Учитывая большой объём работ её разделили на несколько этапов. К 75-летию Великой Победы строители отреставрировали плиты с именами героев, проложили новую аллею и обновили уже имеющиеся. 9 мая планируется торжественно зажечь Вечный огонь. Здание диорамы будет реконструировано в ходе второго этапа.

Государственный флаг Российской Федерации, флаг города Севастополя и Знамя Победы были сегодня подняты над Сапун-горой.

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