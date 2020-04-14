Нарушителей режима самоизоляции в Крыму будут искать по веб-камерам

14 апреля 2020     8
Нарушителей режима самоизоляции в Крыму будут искать по веб-камерам

С усилением режима самоизоляции в республике, сотрудники МВД и Росгвардии начнут отсматривать трансляции веб-камер, установленных в общественных местах.

Со среды, 15 апреля, в Республике Крым усиливается контроль за соблюдением режима самоизоляции. На улицы выйдет больше патрулей. Гражданам необходимо будет иметь при себе паспорт и пропуск, для тех, кто добирается на работу. Особое внимание планируется уделить берегам водоёмов, паркам и лесам. Стражи порядка планируют использовать в работе уже установленные на улицах веб-камеры. Нарушителям будут выписаны протоколы, которые в дальнейшем можно будет оспорить. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Крыма.

Источник: Вести.Севастополь

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