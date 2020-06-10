Названа дата выборов губернатора Севастополя

Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили дату проведения выборов главы города.

Внеочередное заседание Законодательного собрания получилось рекордно коротким. Депутаты рассматривали всего один вопрос – о назначении досрочных выборов губернатора Севастополя. Проект постановления прошёл необходимые экспертизы. Глава комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин отметил, что документ разработан с целью соблюдения требований федерального законодательства и Устава города. Досрочные выборы губернатора Севастополя предложено провести в единый день голосования 13 сентября.

«За» – 17, «против» – ноль, воздержались – 2. Решение принимается. Уважаемые депутаты, повестка дня рассмотрена, пленарное заседание Законодательного собрания объявляется закрытым. Дан старт губернаторской кампании в Севастополе», – обратился к депутатам председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Постановление будет направлено в городскую избирательную комиссию для начала процедуры подготовки и проведения выборов губернатора.

Источник: Вести.Севастополь