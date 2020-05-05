Неделя в Севастополе будет дождливой

К радости аграриев, лесников и пожарных всю эту неделю в Севастополе синоптики обещают дожди. Небольшие, кратковременные, но все-таки дожди. Дни будут пасмурными.

По данным портала Gismeteo, наименьшее количество осадков: 0,3 мм – выпадет в среду, 6 мая, зато в четверг пройдет уже хороший дождь -5,7 мм.

В пятницу ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, усилится и принесет порцию холодного воздуха. Днем столбик термометра не поднимется выше +13. В воскресенье будет солнечно, днем уже до +16, и на следующей неделе температура воздуха начнет расти.

Источник: Вести.Севастополь