Несмотря на карантин, в Крыму продолжают работать пивные и разливайки

Чаще всего карантинные меры в Крыму нарушают пивные и так называемые “разливайки”, сообщил сегодня премьер-министр республики Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

За сутки на полуострове провели 17728 объектов, это в два раза больше, чем было в субботу. Нарушения выявлены на 198 объектах. Например, в Ялте на улице Киевской работала пивная, и там собралось немало желающих “победить” коронавирус с помощью алкогольных напитков. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт выехал туда вместе с полицией, и только тогда заведение закрылось, рассказал Гоцанюк.

В гостинице “Ялта-Интурист” в выходные работали бассейн, кафе и ресторан. Приехавшие проверяющие распорядились их закрыть.

Еще два отеля заселили новых постояльцев, им тоже выдано предупреждение.

В Симферополе работали 17 мобильных групп, они выявили 51 нарушение.

“Предприниматели, которые специализируются на продаже обуви, одежды, заносят к себе спички и свечи, говорят, что они продают товары первой необходимости, и потому не закрываются”, – говорит Юрий Гоцанюк. “Некоторые быстро приспосабливаются, значит, нам нужно так же быстро отслеживать”, – отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он попросил по максимуму использовать системы оповещения граждан и призывать их оставаться дома. Так по некоторым городам уже ездят автомобили и в мегафоны предупреждают людей об опасности нахождения в общественных местах.

За сутки в Крыму не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь